Ipo, non c'è più progetto quotazione IDeA Real Estate Siiq - Pellicioli

MILANO, 21 aprile (Reuters) - DeA Capital non ha più in cantiere il progetto di quotazione della controllata indiretta IDeA Real Estate Siiq.

E' quanto ha detto il presidente di DeA Capital, Lorenzo Pellicioli, parlando a margine dell'assemblea dell'investment company.

Il 9 marzo scorso, nel comunicato sui risultati di bilancio 2015, DeA aveva annunciato la sospensione del progetto di quotazione "a causa delle avverse condizioni dei mercati azionari manifestatesi da inizio 2016".

"In questo momento non c'è più il progetto", ha affermato Pellicioli. "L'andamento dei mercati è un elemento; poi la tematica su quanta domanda effettivamente ci sia per questo tipo di prodotti la si potrebbe porre in mercati 'normali'".

Dunque, siamo in un periodo di mercati anormali? "Certamente sono molto volatili", ha concluso Pellicioli.

