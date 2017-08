Pop Vicenza, Consob avvia 6 procedimenti sanzionatori dopo ispezioni-prospetto

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Consob ha avviato sei procedimenti sanzionatori nei confronti di componenti ed ex componenti degli organi sociali di Popolare Vicenza e di esponenti, ex esponenti, dipendenti ed ex dipendenti della banca in relazione a una verifica ispettiva condotta dal 22 aprile 2015 al 24 febbraio 2016 anche con riguardo agli aumenti di capitale 2013-2014.

Tra gli elementi contestati, si legge nel prospetto informativo dell'aumento di capitale legato all'Ipo della banca veneta, la violazione degli obblighi informativi in materia di informazioni privilegiate, del dovere di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza nella prestazione dei servizi di investimento.

La banca risulta obbligata in solido al pagamento di eventuali sanzioni, che potrebbero avere un impatto negativo significativo in termini reputazionali e sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, prosegue il prospetto.

