Pop Vicenza, ricavato stimato offerta senza commissioni consorzio a 1,44 mld

MILANO, 21 aprile (Reuters) - Il ricavato stimato dell'offerta globale di Popolare Vicenza al netto delle commissioni riconosciute al consorzio per l'offerta pubblica e a quello per il collocamento istituzionale sarà di circa 1,44 miliardi di euro a fronte del miliardo e mezzo che verrebbe raccolto con l'aumento di capitale in caso di integrale sottoscrizione.

Lo si legge nel prospetto informativo in cui si dà evidenza ad altre spese, anche promozionali e pubblicitarie per 15,5 milioni.

Bnp Paribas, Deutsche Bank, JPMorgan Securities, Mediobanca e UniCredit sono coordinatori dell'offerta globale e joint bookrunner del collocamento istituzionale. Unicredit è anche responsabile del collocamento per l'offerta pubblica e sponsor. Vitale & Co è adviser finanziario.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia