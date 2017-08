Pop Vicenza, diluizione del 54,6% per azionisti che aderiscono offerta - prospetto

MILANO, 21 aprile (Reuters) - La diluizione immediata per gli azionisti di Popolare di Vicenza a seguito dell'aumento di capitale e dello sbarco in borsa è stimata al 54,6% in corrispondenza del prezzo minimo indicativo della forchetta di 0,10 euro per azione.

Lo si legge nel prospetto informativo pubblicato stamane in cui si sottolinea che tale diluizione vale per gli azionisti che aderiranno all'offerta in misura almeno proporzionale alle quote detenute e ipotizzando l'integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale e con richieste di sottoscrizione da parte dei soci per un ammontare almeno pari al 45%.

Per gli azionisti che non aderiranno all'offerta la diluizione in corrispondenza del prezzo minimo è del 99,3%.

