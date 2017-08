IN BREVE-Pop Vicenza pubblica prospetto Ipo/aumento

21 aprile (Reuters) - Banca Popolare Di Vicenza Scpa (IPO-BPVS.MI)

* Al 31 marzo reclami presentati da clientela per controvalore circa 1 mld euro, si legge nel prospetto per l'Ipo

* Allo stato non ci sono presupposti per distribuzione dividendo considerato andamento esercizio corrente, si legge nel prospetto.

* Possibile necessita' ulteriori accantonamenti e passivita' potenziali da rischio contenziosi azionisti, si legge nel prospetto.

* Capitale circolante disponibile a data prospetto e' insufficiente per fabbisogni finanziari e liquidita' per 12 mesi successivi in assenza di rinnovo raccolta in scadenza e aumento di capitale, dice il prospetto.

* Loan/deposit ratio al 29 febbraio 2016 al 111,3%, dice il prospetto.

* Raccolta diretta a febbraio 2016 stabile su fine 2015 (-0,1%), flessione marzo connessa a situazione emittente, dice il prospetto.

* Ricavi core primo bimestre 2016 in flessione rispetto a trim4 2015 e stime di budget, dice il prospetto.

* Detiene limitate attivita' stanziabili libere per ottenere finanziamenti Bce

* Attivita' prontamente liquidabili al 29 febbraio pari a 1,6 mld euro

* In caso di mancata integrale sottoscrizione aumento capitale non e' possibile escludere misure risoluzione

* Liquidity coverage ratio al 31 marzo 2016 pari al 78,6% a fronte di minimo regolamentare del 70%

* Ha ulteriori asset utilizzabili per esigenze liquidita' per 4,8 miliardi Further company coverage:

(Gianluca Semeraro)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia