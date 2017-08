Pop Vicenza, via libera Consob a prospetto per aumento e Ipo

MILANO, 21 aprile (Reuters) - La Consob ha approvato il prospetto informativo dell'offerta pubblica di sottoscrizione e ammissione a negoziazione in Borsa delle azioni ordinarie di Pop Vicenza.

Lo dice una nota dell'istituto precisando che il periodo di offerta inizia oggi e si conclude il 28 aprile, salvo proroghe o chiusure anticipate. Al termine sarà determinato il prezzo di offerta.

Il 25% dell'offerta, per un importo di 375 milioni, è rivolto agli azionisti e al retail in Italia e il 75%, pari a 1,125 miliardi, agli investitori istituzionali in Italia e all'estero per un totale di 1,5 miliardi.

In caso di adesione degli azionisti per un importo complessivo superiore al 20% dell'offerta globale a loro potrà essere riservato sino al 45% del'offerta globale per un tetto di 675 milioni.

E' prevista poi un'opzione di over allotment di 150 milioni nell'ambito del collocamento agli istituzionali.

