Veneto Banca, Intesa vede aumento anche senza Atlante - Gros-Pietro

MILANO, 20 aprile (Reuters) - Le condizioni di mercato dovrebbero consentire il successo dell'operazione di aumento di capitale e Ipo di Veneto Banca senza l'aiuto del Fondo Atlante.

Lo ha detto Gian Maria Gros-Pietro, presidente del Consiglio di gestione di Intesa Sanpaolo che, attraverso Banca Imi, guida il consorzio di garanzia sull'aumento di capitale da un miliardo di Veneto Banca finalizzato alla quotazione in Borsa.

"Noi pensiamo che le condizioni di mercato dovrebbero consentire l'operazione" ha risposto Gros-Pietro a chi chiedeva se l'aumento di capitale si potrà realizzare senza il contributo di Atlante.

"Il Fondo Atlante c'è, noi ci crediamo molto e abbiamo contribuito a costituirlo e a finanziarlo" ha aggiunto, a margine dell'Esecutivo Abi.

Secondo Gros-Pietro "la missione del Fondo Atlante è quella di ristabilire le condizioni di mercato corrette e in particolare per quanto riguarda i non performing loan". Una volta ristabilito il corretto valore degli Npl, ha spiegato il banchiere, "anche gli aumenti di capitale saranno più facilmente eseguibili".

Relativamente al nuovo decreto del governo sui tempi di recupero dei crediti bancari, inizialmente atteso nel Cdm di oggi, Gros-Pietro non si dice preoccupato per lo slittamento alla prossima settimana.

"È una parte fondamentale, certo, ma spetta al governo e al legislatore" ha concluso.

(Andrea Mandalà)

