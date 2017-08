Pop Vicenza, Vegas dice che oggi Consob esamina pratica Ipo

ROMA, 19 aprile (Reuters) - La Consob esaminerà oggi la pratica per la quotazione in borsa della Banca Popolare di Vicenza, ha detto oggi il presidente dell'authority Giuseppe Vegas.

"Oggi esaminiamo la pratica" ha detto Vegas a margine di un convegno, rispondendo alla domanda se la Consob darà via libera oggi al prospetto per la quotazione.

Il cda di Pop Vicenza ha individuato una forchetta di prezzo indicativa per l'aumento di capitale da 1,75 miliardi finalizzato alla quotazione in borsa tra un minimo non vincolante di 0,10 euro e un massimo vincolante di 3 euro per azione.

(Stefano Bernabei)

Sul sito it.reuters.com le notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia