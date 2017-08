Sia scelta da banca centrale Nuova Zelanda per nuovo sistema pagamento

MILANO, 18 aprile (Reuters) - La Reserve Bank of New Zealand, banca centrale neozelandese, ha scelto Sia per sviluppare Real-Time Gross Settlement, sistema che gestisce automaticamente il regolamento delle operazioni di importo rilevante tra banche.

Lo annuncia una nota ricordando che, con la banca centrale neozelandese, salgono a 14 gli istituti centrali che hanno deciso di usare le tecnologie di Sia per sviluppare le loro infrastrutture di pagamento.

Sia, società specializzata nella gestione di pagamenti elettronici e partecipata dal Fondo strategico italiano, ha dichiarato l'intenzione di quotarsi in borsa in autunno attraverso la cessione di quote da parte dei soci.

