SINTESI-Pop Vicenza, garanzia aumento estesa a 10 maggio, UniCredit fiduciosa

MILANO, 7 aprile (Reuters) - Pop Vicenza punta a completare l'aumento di capitale da 1,75 miliardi entro il 10 maggio, concordando con UniCredit, unica garante dell'operazione, una proroga dell'impegno rispetto all'iniziale scadenza di fine aprile.

L'operazione di rafforzamento patrimoniale, legato alla quotazione in borsa e chiesta dalla Bce, arriva in una fase di mercato difficile per le banche italiane e la complessità dell'operazione hanno portato UniCredit e le altre banche bookrunner ad assicurarsi, con l'avallo della Bce, qualche giorno in più.

L'aumento della popolare vicentina è garantito dalla sola Unicredit fino a 1,5 miliardi e nei giorni scorsi la banca guidata da Federico Ghizzoni aveva fatto sapere che erano in corso valutazioni per verificare l'esistenza delle condizioni per realizzare l'operazione.

Ghizzoni, al termine del Cda odierno si è detto fiducioso che l'operazione di aumento andrà avanti positivamente e che avrà una buona accoglienza del mercato.

"E' presto per dire cosa succederà, ma sono molto fiducioso sul fatto che l'operazione vada avanti positivamente perché si tratta di una banca che, una volta sistemato il capitale, avrà un ratio estremamente alto, superiore al 12%, ha cambiato parecchio, compreso il management, e opera in un territorio ricco", ha detto.

Il Ceo non ha commentato sull'eventualità di una estensione della garanzia ad altre banche, mentre ha spiegato che i tempi tecnici dell'operazione non cambiano rispetto a quanto annunciato e che l'estensione della garanzia fino al 10 maggio è un fatto puramente tecnico.

Oggi, come ha fatto sapere la stessa Pop Vicenza, sono iniziate le attività di premarketing con gli investitori istituzionali che porteranno alla determinazione dell'intervallo di prezzo indicativo e all'inizio dell'offerta globale.

Secondo la tempista già prevista, il bookbuiding dovrebbe partire nella settimana del 18 aprile e il prezzo finale dovrebbe essere determinato a fine aprile-inizio maggio.

Questa mattina il presidente della Consob, Giuseppe Vegas, ha detto che il via libera alla pubblicazione del prospetto potrebbe arrivare, salvo eventuali integrazioni, entro la fine della prossima settimana.

La struttura dell'offerta prevede che una tranche del 45% dell'aumento di 1,5 milardi sia riservato agli azionisti, mentre una quota non inferiore al 50% è rivolta agli investitori istituzionali. Un altro 5% è destinato al pubblico 'retail' (non azionisti).

Il meccanismo utilizzato è quello del cosidetto 'claw back', ovvero se c'è un eccesso di domanda in una tranche, in questa si possono riallocare in questa le azioni non collocate in altre tranche.

L'aumento prevede inoltre una sovrallocazione da 150 milioni in caso di eccesso di domanda da parte del mercato, da collocare presso investitori istituzionali.

CONSOB CHIEDE RAFFORZAMENTO PRESIDI SU COLLOCAMENTO

Il Cda di Pop Vicenza ha preso atto della richiesta della Consob di "assicurare adeguati presidi nelle attività di collocamento dell'aumento di capitale della banca nell'ambito dell'operazione di Ipo".

In particolare la Commissioni ha chiesto di evitare "l'abbinamento tra la sottoscrizione di azioni e l'erogazione di finanziamenti".

Inoltre la Consob chiede presidi relativi "alle modalità di valutazione dell'adeguatezza o dell'appropriatezza delle operazioni di sottoscrizione delle azioni" e al "rafforzamento delle modalità informative".

(Gianluca Semeraro, Andrea Mandalà, Luca Trogni)

