Ipo banche venete, auspicio che mercato possa assorbirle con successo -Rossi

ALTAVILLA VICENTINA (Vicenza), 7 aprile (Reuters) - Il direttore generale di Bankitalia Salvatore Rossi auspica che il mercato sia in grado di assorbire con successo le ipo in arrivo di Popolare Vicenza e Veneto Banca malgrado le difficili condizioni attuali.

"Il momento in Borsa è difficile per tutte le banche europee, per le banche italiane in alcune giornate con particolare intensità", ha detto Rossi. E sulla possibilità che il mercato sia in grado di assorbire con successo la quotazione delle due banche ha aggiunto: "mi auguro che questo succeda nonostante le difficili condizioni di mercato".

Rossi non ha commentato sui tempi di messa a punto dello strumento che il governo sta studiando con le banche e altri attori come le fondazioni per gestire gli npl.

Alla domanda se in Italia ci sono soggetti come Apollo, che recentemente ha presentato una doppia offerta per Carige sia per l'acquisto di npl sia per entrare nel capitale, Rossi ha spiegato che "competenze in questo particolare mercato dell'acquisizione e gestione di crediti deteriorati sono molto diffuse, è un mercato vasto, dove ci sono molti importanti soggetti stranieri e anche alcuni italiani".

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia