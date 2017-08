Ipo, Vetrya avvia iter per quotazione su Aim, aumento capitale fino a 30%

MILANO, 6 aprile (Reuters) - Vetrya, società attiva nel campo delle piattaforme broadband per la distribuzione di contenuti multimediali e di servizi digital ad alto valore aggiunto, ha avviato l'iter di quotazione e ha presentato a Borsa Italiana il progetto di listing sull'Aim.

Oggi, si legge in un comunicato, l'assemblea dei soci ha deliberato un aumento del capitale, fino ad un massimo del 30%, al servizio dell'operazione di quotazione, e un altro aumento a servizio dell'emissione di warrant.

Nel 2015 Vetrya ha registrato un valore della produzione di 37 milioni e un Ebitda di 5 milioni.

Gli advisor dell'operazione sono Banca Finnat, in qualità di nomad e global coordinator, Ambromobiliare (consulente finanziario), Grimaldi per gli aspetti legali e PwC come società di revisione.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia