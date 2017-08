Ipo, ok Borsa a Siti su Aim, capitalizzazione 100 mln, debutto domani

MILANO, 30 marzo (Reuters) - Siti-B&T Group, produttore di impianti a servizio dell'industria ceramica, comunica che ieri Borsa Italiana ha ammesso le azioni ordinarie, le obbligazioni convertibili e i warrant alle negoziazioni su Aim Italia/Mercato Alternativo del Capitale.

Il debutto della società, che avrà una capitalizzazione pari a circa 100 milioni di euro, è atteso domani.

L'ammissione, si legge in un comunicato, è avvenuta a seguito di un collocamento, comprensivo dell'opzione di over allotment, di 3.250.000 azioni ordinarie (di cui 2,5 milioni rivenienti da aumenti di capitale a pagamento e 375.000 azioni poste in vendita) al prezzo di 8 euro effettuato presso investitori qualificati, italiani ed esteri, e attraverso un'offerta al pubblico indistinto.

Sono state inoltre collocate 1.500 obbligazioni convertibili ed è prevista l'assegnazione di un warrant gratuito per ogni dieci azioni.

L'azionista venditore ha concesso al global coordinator un'opzione per l'acquisto, al prezzo di collocamento, di massime ulteriori 375.000 azioni. In caso di integrale esercizio della greenshoe il flottante sarà pari al 26% circa del capitale.

Banca Popolare di Vicenza ha svolto i ruoli di nomad, global coordinator e sole-bookrunner.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia