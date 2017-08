Coima Res, partita Ipo, prezzo fissato a 10 euro per azione

MILANO, 18 marzo (Reuters) - Coima Res ha annunciato ieri sera l'avvio dell'offerta pubblica di sottoscrizione finalizzata all'ammissione alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana, a un prezzo pari a 10 euro per azione.

L'offerta ha per oggetto minime 30.000.000 azioni ordinarie di nuova emissione, con la possibilità di aumentarne l'ammontare con un ulteriore quantitativo di azioni, e si compone di una parte rivolta al pubblico indistinto in Italia per 3.000.000 di azioni e di un collocamento istituzionale di 27.000.000 azioni.

Le 30.000.000 azioni oggetto dell'offerta provengono dall'aumento di capitale per massime 60.00.000 azioni deliberato dall'assemblea del 14 settembre 2015. La società si riserva inoltre, d'intesa con Citigroup e Mediobanca, di aumentare l'ammontare dell'offerta globale, tramite l'esercizio della 'Facoltà di Incremento', con un ulteriore quantitativo di azioni da destinarsi esclusivamente agli investitori istituzionali.

Prevista anche un'opzione greenshoe per un quantitativo massimo di ulteriori 3.000.000 azioni, salvo esercizio della facoltà di incremento.

Salvo proroga o chiusura anticipata, l'offerta pubblica ha inizio oggi e terminerà il prossimo primo aprile. Il collocamento istituzionale, partito ieri, terminerà ugualmente il primo aprile.

Coima Res intende destinare i proventi dell'offerta globale "in parte per far fronte agli impegni economici correlati all'acquisto del complesso immobiliare Vodafone Village, ivi inclusi i costi relativi alle tasse e, per la restante parte, per implementare la strategia di investimento della società, oltre che per far fronte ai costi di gestione della stessa", si legge in una nota della società specializzata negli investimenti in immobili commerciali in Italia e nella loro gestione.

Qatar Holding conferirà 96 immobili, la maggior parte dei quali sono filiali bancarie del gruppo Deutsche Bank oggetto di contratti di locazione, in cambio di 14,45 milioni di azioni al prezzo di offerta (in aggiunta all'offerta globale).

