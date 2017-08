Veneto Banca, avviata offerta azioni recesso a investitori istituzionali

MILANO, 11 marzo (Reuters) - L'offerta in opzione delle azioni Veneto Banca oggetto di recesso in seguito alla trasformazione in Spa si è conclusa con adesioni per 25.901 azioni sugli oltre 2 milioni di titoli disponibili.

Il controvalore complessivo dell'offerta, al valore di liquidazione fissato a 7,30 euro, è pari a circa 189.000 euro.

Le residue azioni oggetto di recesso saranno offerte esclusivamente a investitori istituzionali nel periodo dall'11 al 14 marzo.

Nel caso in cui dopo il collocamento presso terzi residuino azioni, queste torneranno nella piena disponibilità dei titolari i quali potranno cederle liberamente a terzi.

Le azioni di Veneto Banca oggetto di recesso sono state pari all'1,62% del capitale dell'istituto. La banca si è avvalsa della facoltà prvista dalla legge di riforma delle popolari di non procedere al rimborso.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia