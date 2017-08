M&A, trattativa Icbpi-Bassilichi, si punta a chiudere entro semestre - fonti

MILANO, 10 marzo (Reuters) - Le trattative per l'acquisizione di Bassilichi da parte dell'Istituto centrale delle banche popolari (Icbpi) sono in corso e, sebbene non vi sia certezza sull'esito, c'è chi spera di chiudere entro la fine del primo semestre.

E' quanto dicono tre fonti vicine alla situazione.

L'indiscrezione sta rimbalzando da alcuni giorni sulla stampa nazionale. Ma, di fatto, era nell'aria sin da quando il controllo di Icbpi è passato agli operatori di private equity Bain Capital, Advent International e Clessidra.

Una fonte, nei mesi scorsi, indicava come potenziali target, per la 'nuova Icbpi', Sia e Bassilichi. La prima sarebbe il vero oggetto dei desideri degli azionisti della società a cui fa capo CartaSì, che, però, stando a più fonti, si sono visti la strada sbarrata da vari fattori (concorrenziale, volontà di Bankitalia di non vedere un asset strategico nelle mani di fondi esteri).

Così, Sia sta seguendo la strada che dovrebbe portarla a Piazza Affari.

A questo punto, lo sguardo di Bain, Advent e Clessidra (che per Icbpi, inoltre, pensano a uno sviluppo all'estero) si è rivolto a Bassilichi.

Il gruppo toscano attivo nella monetica, inserito nel progetto Elite di Borsa Italiana, pareva a sua volta avviato verso la quotazione.

Le condizioni dei mercati, però, sono tali da rendere difficili le Ipo quest'anno. E gli azionisti finanziari di Bassilichi da tempo sono in attesa di monetizzare almeno in parte l'investimento.

Negli anni scorsi Bassilichi aveva avviato colloqui con almeno un paio di operatori di private equity per aprirvi le porte del capitale. Secondo diverse fonti, le trattative erano state avviate con Permira e con Clessidra; quest'ultima, dunque, conosce l'asset molto bene.

L'ipotesi di un riassetto azionario è finita nel cassetto nel 2014, quando Bassilichi ha acquisito dal Monte dei Paschi di Siena, storico partner e azionista (11,74%), l'attività di back office, dando vita a Fruendo (60% Bassilichi, 40% Accenture), una mossa che ha decisamente incrementato il personale e reso meno appetibile l'asset, dato l'appesantimento della struttura di costi, agli occhi del private equity.

Indossati i panni di Icbpi, però, Clessidra torna a farsi avanti.

"Le trattative sono in corso", dicono le fonti, concordi nel definire l'operazione "grande, delicata e complessa".

Una delle fonti fa notare che "ci sono tanti soggetti in gioco". Un'altra sottolinea i tempi lunghi dell'iter autorizzativo. Una terza, però, indica "il primo semestre" come traguardo auspicabile per la firma dell'accordo.

L'attuale azionariato di Bassilichi vede, oltre a Mps, la famiglia Bassilichi al 23,5%, MPVenture Sgr (che non ha più nulla a che fare con Mps) al 19% (attraverso il veicolo Arno 1), Sici Sgr (attraverso i fondi Toscana Venture e Centro Invest) al 16,29%, la Finanziaria Senese di Sviluppo al 12,84%, Banca Popolare dell'Emilia Romagna all'8,87% e altri soci al 3,8%. Infine, ci sono azioni proprie pari al 3,96% del capitale.

Una delle fonti riferisce che "non è detto" che gli azionisti finanziari escano completamente dal capitale nel quadro dell'operazione.

Icbpi vede l'85,29% del capitale in mano a Mercury Italy, veicolo partecipato da Bain, Advent e Clessidra (i pesi sono grosso modo 40-40-20), mentre un gruppo di banche, tra cui Bper (presente anche in Bassilichi), controlla l'8,4%.

Bassilichi ha chiuso il 2014 (ultimo bilancio disponibile) con ricavi pari a 320 milioni.

Nessun commento da parte di Bassilichi e Icbpi.

(Massimo Gaia)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia