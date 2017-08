Ipo, Idea RE sospende progetto quotazione - nota

MILANO, 9 marzo (Reuters) - Idea Real Estate Siiq ha al momento sospeso il progetto di quotazione "a causa delle avverse condizioni dei mercati azionari manifestatesi da inizio 2016".

E' quanto si legge nella nota relativa ai risultati 2015 della controllante indiretta Dea Capital.

A fine gennaio Idea RE aveva rinviato l'Ipo, sempre a causa delle condizioni dei mercati, per poi riprendere il processo.

A febbraio Consob aveva approvato il supplemento al prospetto informativo dell'Opvs di Idea Real Estate. Dall'ok dell'autorità di vigilanza la società ha un mese per lanciare l'Ipo.

Sono giunti quasi a scadenza i tempi anche per Coima Res, l'aspirante siiq che fa capo a Manfredi Catella. Analogamente a Idea RE aveva rinviato l'Ipo per poi riprendere il progetto di quotazione. Il via libera Consob al supplemento del prospetto era arrivato a metà febbraio. Nei prossimi giorni Coima dovrà quindi decidere sul da farsi.

