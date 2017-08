Ipo, francese Smcp punta a quotazione in primo semestre

PARIGI, 8 marzo (Reuters) - Smcp, il gruppo francese a cui fanno capo marchi come Sandro, Maje e Claudie Pierlot, punta a quotarsi a Parigi entro il primo semestre 2016 dopo che i colloqui con il gruppo cinese Shandong Ruyi per un'acquisizione non hanno dato risultati.

Smcp, controllata dal fondo di private equity Kkr, ha infatti annunciato oggi di aver presentato il filing.

Secondo alcune fonti, si punta a una valutazione di oltre un miliardo di euro.

Sandro, Maje e Claudie Pierlot sono marchi del cosidetto lusso accessibile.

Smcp ha archiviato lo scorso anno con un Ebitda di 107 milioni di euro su ricavi di 675 milioni.

Il presidente Daniel Lalonde ha detto che l'operazione include un aumento di capitale di 150-175 milioni, che contribuirà ad abbatterà il debito.

