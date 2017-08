MILANO, 2 ottobre (Reuters) - Rhiag ha presentato la richiesta di rilascio del giudizio di ammissibilità alla quotazione in Borsa Italiana e, contestualmente, depositato per l'approvazione in Consob un documento di registrazione.

E' quanto si legge in un comunicato del gruppo arrivo nella distribuzione di componenti di ricambio per auto.

