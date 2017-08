Fincantieri, assegnate 14,7 mln di azioni gratuite, flottante sale al 28,4%

MILANO, 1 ottobre (Reuters) - Fincantieri comunica che sono state assegnate complessive 14.735.406 azioni ordinarie in favore degli azionisti aventi diritto, facendo salire il flottante al 28,4%.

Lo annuncia una nota ricordando che il pubblico indistinto ha maturato il diritto di ricevere una azione ordinaria ogni venti assegnate nell'ambito dell'offerta pubblica se il possesso delle stesse è stato mantenuto per dodici mesi mentre, sempre restando titolari delle azioni per lo stesso periodo, i dipendenti Fincantieri residenti in Italia hanno maturato il diritto di ricevere una azione ordinaria ogni dieci.

