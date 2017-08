Moda, tedesca Steilmann in borsa a Francoforte entro l'anno

MILANO, 25 settembre (Reuters) - Il gruppo di abbigliamento tedesco Steilmann, controllato da alcuni imprenditori italiani, intende quotarsi entro la fine dell'anno alla borsa di Francoforte.

I proventi dell'Ipo, che sarà tutta in aumento di capitale, saranno utilizzati per proseguire la strategia di crescita anche attraverso acquisizioni, dice in una nota il Ceo Michele Puller.

Steilmann fa parte di un gruppo controllato da una holding partecipata dalle famiglie italiane Puller, Giazzi e dagli imprenditori Miro Radici, Edoardo Miroglio e Donato Martinelli.

Nel 2014 la società ha registrato ricavi per circa 896 milioni (da 737 milioni nel 2013) e un Ebitda adjusted di 53,3 milioni (da 43,7 milioni) sulla base del bilancio consolidato, che include anche le attività di Steilmann Fashion Group e Apanage Fashion Group, entrambi acquisiti alla fine dell'anno.

