Idea Real Estate, presentata richiesta ammissione in Borsa

MILANO, 23 settembre (Reuters) - Idea Real Estate ha presentato la domanda di ammissione alla quotazione sul mercato telematico azionario di Borsa Italiana e ha richiesto a Consob il via libera alla pubblicazione del prospetto di offerta pubblica di sottoscrizione.

E' quanto si legge in una nota, in cui si ricorda come la società effettuerà un collocamento istituzionale, riservato esclusivamente a investitori qualificati italiani ed esteri, e un'offerta pubblica in Italia di azioni ordinarie alle quali saranno abbinati i warrants con le modalità e nei rapporti che saranno indicati nei documenti d'offerta.

Promotore del progetto di quotazione è il gruppo DeA Capital che, a seguito del completamento dell'offerta di azioni, avrà una partecipazione di minoranza nella società.

Global coordinator dell'offerta e joint bookrunners sono Deutsche Bank AG, London Branch e UniCredit Corporate & Investment Banking, mentre UBS Limited ricopre il ruolo di joint bookrunner.

UniCredit Corporate & Investment Banking ricopre altresì il ruolo di Responsabile del collocamento e Sponsor.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia