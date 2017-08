Ferrari, Felisa non lascerà prima di ipo - Marchionne

MONZA, 5 settembre (Reuters) - Il Ceo di Ferrari Amedeo Felisa non lascerà il suo posto prima della ipo della Rossa di Maranello, in programma per l'autunno, ha detto il numero uno di Fiat Chrysler Automobiles.

"(Felisa) non lascerà prima della IPO e la questione della successione è da affrontare non solo con Felisa ma con altre posizioni chiave dentro il gruppo", ha detto Sergio Marchionne ai giornalisti a margine delle prove del Gran Premio di Monza.

"Al momento giusto daremo la soluzione giusta", ha aggiunto.

(Agnieszka Flak, Alan Baldwin)

Sul sito www.reuters.com altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia