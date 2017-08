Space2, raccolti 250 mln con Ipo, in anticipo su fine collocamento

MILANO, 24 luglio (Reuters) - L'Ipo di Space 2 ha già ricevuto ordini per 250 milioni di euro, ovvero il massimo della forchetta di raccolta prevista, in anticipo rispetto alla fine del collocamento.

In una nota il global coordinator Equita Sim annuncia che "sono state ricevute richieste per oltre 25.000.000 azioni ordinarie per un controvalore di 250 milioni di euro".

L'ammontare del collocamento era previsto tra 180 milioni e 250 milioni con la facoltà, da parte del Cda, di incremento fino a 300 milioni.

Il collocamento terminerà il 28 luglio 2015 alle ore 14. La data di regolamento ed inizio negoziazioni è prevista per il giorno 31 luglio 2015.

