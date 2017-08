Bomi, chiusa in anticipo offerta retail, First Capital investe oltre 2,5 mln

MILANO, 19 giugno (Reuters) - Bomi Italia, società di logistica prossima matricola sull'Aim, annuncia in una nota la chiusura anticipata dell'offerta retail dopo aver ricevuto adesioni per un controvalore superiore all'offerta, oltre 3 milioni di euro.

Oggi First Capital ha annunciato un accordo per un investimento di oltre 2,5 milioni in Bomi attraverso aumento di capitale, la sottoscrizione di parte del bond convertibile 6% 2015-2020, l'esercizio di warrant azioni ordinarie 2014-2017.

