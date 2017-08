Ipo Banca Sistema, parte Opvs, flottante sarà pari al 48,47%

MILANO, 19 giugno (Reuters) - Parte oggi l'offerta di vendita e sottoscrizione di Banca Sistema, che punta ad approdare sul segmento Star di Borsa Italiana con un flottante del 48,47% (prima dell'eventuale esercizio della greenshoe).

E' quanto comunica la banca, specializzata nell'acquisto di crediti commerciali vantati nei confronti della pubblica amministrazione, in un nota a seguito dell'approvazione di Consob del prospetto informativo.

L'offerta ha per oggetto 38,979 milioni di azioni, per poco più di un quarto derivanti da un aumento di capitale e per il resto derivanti dalla vendita da parte dell'azionista SOF Luxco.

L'offerta pubblica, l'offerta ai dipendenti e il collocamento istituzionale partono oggi e si chiudono il 29 giugno.

E' prevista inoltre una greenshoe pari a circa il 10% dell'offerta.

Come già comunicato ieri, la forchetta indicativa di prezzo è stata fissata a 3,5-4,35 euro per azione.

Un tale range attribuisce alla società una capitalizzazione (in caso di integrale sottoscrizione dell'aumento di capitale) pari a 281,5-349,8 milioni.

L'offerta quindi potrebbe valere fino a 169,5 milioni di euro.

Barclays è coordinatore globale dell'offerta, Banca Akros agisce quale responsabile del collocamento per l'offerta pubblica, mentre Intermonte agisce in qualità di sponsor. I joint bookrunners sono: Barclays, Banca Akros, Intermonte e Jefferies.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia