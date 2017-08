TABELLA-Ipo Inwit, i dettagli dell'offerta

MILANO, 16 giugno (Reuters) - Infrastrutture Wireless Italiane o Inwit è la 'tower company' del gruppo Telecom Italia. E' stata creata nei primi mesi del 2015 attraverso il conferimento di un ramo d'azienda 'tower' e conta 11.519 siti in gestione. L'Opv prevede l'offerta di 218 milioni di azioni ordinarie, derivanti dalla vendita di parte della propria quota da parte di Telecom Italia, ora al 100% del capitale. ----------------------------------------------------------------------------------------- DATI DELL'OFFERTA GLOBALE (OPV) ----------------------------------------------------------------------------------------- Minimo Massimo* Prezzo per azione (euro) 3,25 3,90 Numero azioni offerte max 218 mln Percentuale capitale offerto 36,33% di cui quota riservata al pubblico indistinto 10,09% di cui quota riservata agli istituzionali 89,91% Greenshoe pari a 10% offerta Valore della IPO pre greenshoe (mln) 708,5 850,2 Valorizzazione a prezzi Ipo (mln) 1.950 2.340 Lotto minimo al retail 1.250 azioni ----------------------------------------------------------------------------------------- CALENDARIO OFFERTA PUBBLICA ----------------------------------------------------------------------------------------- Offerta partita il 5 giugno (l'8 giugno per l'offerta pubblica), si chiude il 17 giugno Comunicazione del prezzo di offerta previsto entro 2 giorni lavorativi Mercato Quotazione: MTA Borsa Italiana ----------------------------------------------------------------------------------------- QUOTE AZIONARIE POST-IPO ----------------------------------------------------------------------------------------- PRE-IPO POST-IPO POST-GREENSHOE Telecom Italia** 100% 63,67% 60% Flottante -- 36,33% 40% ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL E ADVISOR ----------------------------------------------------------------------------------------- GLOBAL COORDINATOR Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca JOINT BOOKRUNNER Banca Imi, Deutsche Bank, Mediobanca, Ubs ----------------------------------------------------------------------------------------- * Minimo non vincolante, massimo vincolante ** Ha un vincolo di lock up di 180 giorni *** Banca Imi è responsabile del collocamento dell'offerta pubblica e sponsor Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia