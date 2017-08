Poste, Agcom conferma che valutazione piano slitta a fine giugno

ROMA, 10 giugno (Reuters) - Il commissario dell'Agcom Antonio Preto conferma che la valutazione del nuovo piano industriale di Poste italiane slitta a fine giugno.

"Stiamo facendo ulteriori approfondimenti. Penso che andrà a fine giugno", ha risposto Preto ai cronisti a margine di un convegno.

Il piano è funzionale alla Ipo di Poste prevista dal governo entro la fine dell'anno.

Oggetto della valutazione da parte dell'Autorità di garanzia per le comunicazioni sono alcuni aspetti del piano industriale che, fra le altre cose, prevede l'interruzione del servizio di consegne quotidiane per talune località in modo da ridurre i costi di consegna. Una scelta osteggiata da editori e consumatori, ma talvolta tollerata dalla Ue.

Il piano è sotto osservazione da parte della Commissione Ue che però può esprimersi anche dopo la decisione dell'Autorità italiana.

(Alberto Sisto)

