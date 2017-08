Telecom Italia, forchetta prezzo Ipo Inwit tra 3,25 e 3,90 euro

MILANO, 3 giugno (Reuters) - Telecom Italia ha fissato la forchetta di prezzo per l'Ipo di Inwit, attiva nel settore delle torri di trasmissione per la telefonia mobile, tra 3,25 euro e 3,90 euro per azione, pari a una valorizzazione della società compresa tra 1,95 miliardi di euro (minimo non vincolante) e 2,34 miliardi (massimo vincolante).

Lo dice una nota della compagnia telefonica.

Telecom Italia venderà fino al 40% del capitale, inclusa una greenshoe fino al 15% dell'offerta e avrà un lock up di 180 giorni.

Secondo alcuni studi, Inwit, nata dal recente spinoff delle torri Telecom, ha archiviato il 2014 con ricavi proforma pari a 314 milioni, un Ebitda di 134,6 milioni, un Ebit di 124,5 milioni e un utile netto pari a 82,2 milioni. All'1 aprile scorso la posizione finanziaria netta era negativa per 132 milioni. L'81% dei ricavi di Inwit deriva dagli affitti a Telecom Italia.

