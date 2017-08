Ipo Inwit, via libera Consob a prospetto non in settimana - Vegas

RHO, 28 maggio (Reuters) - Il via libera di Consob al prospetto per la quotazione di Inwit non arriverà in settimana.

Lo ha detto Giuseppe Vegas, presidente della commissione, a margine dell'assemblea annuale di Confindustria.

"Vedremo. Non in settimana", ha risposto a chi gli chiedeva quando arriverà il semaforo verde di Consob all'Ipo della società delle torri di Telecom Italia.

(Andrea Mandalà)

