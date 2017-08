Telecom Italia, Ipo 40% Inwit valutata a 810-970 mln euro - fonte

MILANO, 22 maggio (Reuters) - Le banche adviser di Telecom Italia valutano il 40% di Inwit, società delle torri per le quali è previsto il collocamento in borsa nelle prossime settimane, tra 810 e 970 milioni di euro, secondo una fonte vicina alla vicenda.

La valutazione è realizzata applicando multipli da 15 a 18 sull'Ebitda 2014, pari a 135 milioni.

L'AD Marco Patuano ha annunciato nei giorni scorsi che intende portare in borsa il 40% del capitale della società, mantenendo il 60% in portafoglio.

Il gruppo nel piano di cessioni da 4 miliardi annunciato ha un obiettivo di circa 2 miliardi per la dismissione delle torri in Italia e in Brasile, dove la vendita è avvenuta a circa un miliardo di euro.

(Stefano Rebaudo)

