MILANO, 13 maggio (Reuters) - Openjobmetis ha approvato il progetto che porterà la società alla quotazione nel segmento Star.

E' quanto si legge in un comunicato dell'agenzia per il lavoro, che non fornisce dettagli su modalità e tempi dell'operazione.

Openjobmetis vede nel capitale l'operatore di private equity Wise Sgr.

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia