Massimo Zanetti BG archivia trim1 con ricavi e utile in crescita

MILANO, 6 maggio (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group (Mzbg), che si sta preparando alla quotazione a Piazza Affari, ha chiuso il primo trimestre con un fatturato consolidato a 217,3 milioni (+26,8% su anno), un Ebitda pari a 12,3 milioni (+34,2%), Ebit a 4,9 milioni (da 2,8 milioni di un anno prima) e utile netto di gruppo a 1,2 milioni (da 0,4 milioni).

E' quanto comunica Mzbg in una nota, sottolineando di prevedere per il 2015 "una sostanziale crescita del fatturato rispetto all'esercizio precedente, in una prospettiva di miglioramento delle condizioni di redditività ed efficienza".

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia