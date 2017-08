Telecom Italia, per Inwit Ipo resta strada maestra - Recchi

ROMA, 6 maggio (Reuters) - Telecom Italia esclude contatti tra la controllata delle torri di trasmissione Inwit e Rai Way e ribadisce che il piano del gruppo è il collocamento in Borsa.

Lo ha detto il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi, a margine di un seminario alla Luiss di Roma.

"No, non vedo particolari sinergie l'Ipo resta la strada maestra", ha detto Recchi, rispondendo alla domanda su contatti per eventuali sinergie tra Inwit e Rai Way.

Telecom ha in programma il collocamento in borsa di Inwit entro il primo semestre.

(Stefano Bernabei)

