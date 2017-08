First Capital, Nav in crescita in 2015, vede Ipo Bomi quest'anno

MILANO, 22 aprile (Reuters) - Il Nav di First Capital nel 2015 sta crescendo rispetto alla fine dell'esercizio scorso.

E' quanto ha detto il presidente dell'investment company quotata, Paolo La Pietra, nel corso dell'assemblea degli azionisti.

"Posso dire informalmente che il Nav è aumentato", ha affermato La Pietra. A fine 2014 il Nav era pari a 1,383 euro per azione.

La Pietra ha rivelato che First Capital si attende la quota di Bomi Italia "entro quest'anno". L'investment company, nel marzo 2014, ha sottoscritto un prestito obbligazionio da 1,5 milioni di euro emesso dal gruppo attivo nella logistica.

A proposito dell'investimento in Eukedos, di cui First Capital ha in portafoglio il 10,9% del capitale , il vice presidente, Renzo Torchiani, ha affermato di attendersi che "possa diventare un interlocutore per il sistema (delle residenze sanitarie), uno dei primi player in Italia grazie alla politica di acquisizioni".

Torchiani, inoltre, ha ribadito la strategicità dell'investimento in Cembre.

L'assemblea ha approvato tutti i punti all'ordine del giorno, tra cui la distribuzione di un dividendo pari a 0,07792 euro per azione, di cui 0,04 euro per azione in contanti e 0,03792 euro tramite assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di quattro ogni cento possedute.

