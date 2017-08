Ipo, Zanetti in borsa in seconda metà maggio, flottante 30-35% - presidente

MILANO, 14 aprile (Reuters) - Massimo Zanetti Beverage Group punta ad approdare in borsa nella seconda metà di maggio, attraverso un'offerta di vendita e sottoscrizione e con un flottante intorno al 30-35%.

Lo ha detto il presidente e fondatore del gruppo, Massimo Zanetti, a margine degli M&A Award, promossi da Kpmg e Fineurop Soditic.

"Penso che nella seconda metà di maggio dovremmo esserci", ha dichiarato Zanetti. "Andremo in borsa per crescere, in futuro ci saranno ulteriori acquisizioni".

Zanetti oggi è stato premiato per l'acquisizione di Boncafè.

(Elisa Anzolin)

