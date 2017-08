RPT-Intesa Sanpaolo, per Fideuram Ipo solo se legata ad acquisizioni - Messina

(elimina refuso in titolo)

TORINO, 10 aprile (Reuters) - Intesa Sanpaolo procederà all'Ipo di Fideuram solo se legata a un'acquisizione nel settore.

Lo ha ribadito il Ceo Carlo Messina a margine dell'inaugurazione del nuovo grattacielo direzionale.

"Non c'è nessun progetto di Ipo nel private banking slegato da acquisizioni. Se non ci saranno acquisizioni, non ci sarà quotazione", ha detto Messina.

Nel piano industriale di Intesa Sanpaolo si apre alla possibilità di crescita per linee esterne sia nel private banking sia nell'asset management.

(Gianni Montani)

Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia