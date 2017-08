Fiat Chrysler, Ipo Ferrari potrebbe essere in terzo trimestre - AD

MILANO, 3 marzo (Reuters) - Fiat Chrysler (Fca) vede la quotazione a Wall Street di Ferrari nel terzo trimestre del 2015.

Lo ha detto l'AD Sergio Marchionne nella conferenza stampa al Salone dell'auto di Ginevra, aggiungendo che non è stata ancora presa nessuna decisione sulla seconda piazza di quotazione e che potrebbe anche non esserci.

"E' possibile", ha risposto l'AD alla domanda se l'Ipo potesse scivolare nel terzo trimestre.

Il gruppo punta a chiudere il collocamento in borsa del 10% di Ferrari e lo scorporo del rimanente 80% del capitale nel 2015 e, se non ci dovesse riuscire, sarà per ragioni regolatorie, ha detto l'AD a fine gennaio.

(Agnieszka Flak)

