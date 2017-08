Ipo Banzai,prezzo fissato a 6,75 euro,minimo forchetta,in borsa il 16/2

MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Banzai ha concluso il collocamento delle proprie azioni finalizzato alla quotazione in Borsa: il prezzo è stato fissato al minimo della forchetta indicativa compresa fra 8,5 e 6,75 euro per azione per una capitalizzazione di 274 milioni.

E' quanto fa sapere la società di e-commerce in una nota aggiungendo che procederà al collocamento integrale di 8 milioni di azioni in aumento di capitale, per un controvalore complessivo pari a 54 milioni.

Ad esito del collocamento, il flottante sarà pari al 47,28% del capitale sociale della società (ovvero il 49,44% in caso di integrale esercizio della greenshoe).

L'inizio delle negoziazioni è previsto per il 16 febbraio.

