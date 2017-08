Ipo, Aena fissa prezzo azioni in parte alta forchetta

MADRID, 10 febbraio (Reuters) - Il gruppo aeroportuale statale spagnolo Aena (IPO-AENA.MC) ha fissato il prezzo per la sua Ipo nella parte alta della forchetta.

Aena ha detto di aver prezzato l'Ipo a 58 euro per azione, valutando il maggior operatore aeroportuale al mondo a 8,7 miliardi di euro, nella più grande privatizzazione spagnola dal 1997.

La vendita dell'operatore, che gestisce 46 aeroporti spagnoli e conta quote anche nello scalo londinese di Luton e in alcuni aeroporti in Messico e Colombia, è sfumata lo scorso ottobre per difficoltà politiche e tecniche.

La società ha detto che la tranche istituzionale, che rappresenta il 95% dell'offerta, è stata sottoscritta 5,1 volte.

