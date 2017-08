Rai Way, ok Consob a prospetto informativo opv

ROMA, 31 ottobre (Reuters) - Via libera della Consob al prospetto informativo di Rai Way, società del gruppo Rai, per l'offerta pubblica di vendita e l'ammissione alla negoziazione delle azioni.

E' quanto si legge in una nota della societa.

La nota specifica che "l'offerta globale ha per oggetto massime n. 83.000.000 Azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale di Rai Way, poste in vendita dalla Rai e si compone di: un'Offerta Pubblica di un minimo di n. 8.300.000 azioni, pari al 10% delle azioni oggetto dell'Offerta Globale, rivolta al pubblico indistinto in Italia e ai Dipendenti; e un contestuale collocamento istituzionale di massime n. 74.700.000 azioni, pari al 90% delle azioni oggetto dell'Offerta globale, riservato ad investitori istituzionali".

"In particolare, l'Offerta pubblica si compone di:

una tranche rivolta al pubblico indistinto in Italia;

una tranche riservata ai dipendenti del Gruppo Rai, inclusa Rai Way, residenti in Italia e in servizio alla data del 30 settembre 2014, di massime n. 4.150.000 azioni".

