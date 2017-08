Raiway, lunedì parte bookbuilding, debutto atteso il 19/11 - documento

MILANO, 30 ottobre (Reuters) - Ray Way prevede di debuttare in Borsa il prossimo 19 novembre, al termine di un'offerta pubblica di vendita che, una volta ottenuto il via libera di Borsa Italiana e Consob, dovrebbe partire lunedì prossimo e concludersi il 13 novembre.

E' quanto emerge da un avviso inviato agli investitori da una delle banche che seguono l'operazione.

Ieri sera la Rai ha annunciato che il Cda aveva approvato i termini finali dell'opv del 30,51% del capitale di Rai Way, quota che potrebbe salire al 34,93% in caso di esercizio integrale della greenshoe.

L'intervallo di valorizzazione indicativa della società delle torri di trasmissione è stato fissato a 2,95-3,5 euro per azione, pari a una valorizzazione del capitale economico della società di 802-952 milioni di euro.

Ieri Rai Way ha annunciato di aver archiviato i primi nove mesi dell'anno con ricavi pro-forma a 155,2 milioni, Ebitda pro-forma a 80,4 milioni e un utile netto pro-forma a 26,9 milioni. L'indebitamento finanziario netot al 30 settembre era pari a 73 milioni. Il documento pro-forma simula, a partire dall'1 gennaio 2014, gli effetti contabili dei nuovi contratti di servizio attivi e passivi con la controllante Rai, sottoscritti l'1 luglio.

