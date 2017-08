Ferrari, Vegas non vede motivi perché non sia quotata anche a Milano

MILANO, 29 ottobre (Reuters) - Il presidente della Consob Giuseppe Vegas non vede motivi per cui Ferrari non possa essere quotata in Italia oltre che a New York.

"Direi di sì", ha risposto a una domanda sulla possibilità che la casa automobilistica possa essere quotata a Milano.

"Fiat è quotata anche in Italia. E perché non anche la Ferrari, che è un'industria per cui l'Italia è famosa", ha aggiunto, a margine di un convegno.

Oggi Fiat Chrysler ha annunciato lo spinoff di Ferrari con il 10% del capitale che va in Borsa e il rimanente 90% assegnato ai soci della casa torinese. Ed ha specificato che il titolo sarà quotato negli Usa e in un mercato europeo.

(Claudia Cristoferi)

