Aena, problemi Ipo saranno risolti in pochi giorni - ministro

MADRID, 27 ottobre (Reuters) - Il ministro dell'Economia spagnolo Luis de Guindos ha spiegato che tutte le questioni relative alla quotazione dell'operatore aeroportuale Aena saranno risolte in pochi giorni.

Le dichiarazioni del ministro arrivano dopo che un quotidiano spagnolo ha scritto che l'Ipo potrebbe subire dei ritardi a causa del potenziale cambio della società di revisione.

"Si tratta solo di una questione procedurale e non ha niente a che fare con la compatibilità o l'incompatibilità. Sono sicuro che sarà risolta in pochi giorni", ha spiegato de Guindos ai giornalisti a margine di una conferenza.

Secondo l'Expansion, i global coordinator dell'operazione hanno inviato ad Aena una lettera in cui spiegavano che sarebbe stato difficile per Aena sbarcare in Borsa il 12 novembre, come previsto, se il governo decidesse di cambiare la società di revisione PriceWaterhouseCooper.

PwC è sia società di revisione che responsabile della "comfort letter", un documento che dà assicurazioni sulla solidità finanziaria della società.

Le banche non sono state immediatamente raggiungibili per un commento sull'articolo.

Venerdì il governo ha rinviato la pubblicazione del prospetto dell'Ipo a questa settimana, sottolineando però che la data prevista per il debutto resta la stessa.

Gli sviluppi della privatizzazione di Aena sono guardati con attenzione da World Duty Free, che vuole provare a rinegoziare i contratti degli affitti dell'aeroporto di Madrid.

La scorsa settimana Aena ha respinto la richiesta di World Duty Free.

