Sorgente Res, delibera aumento fino a 600 mln a servizio Ipo

MILANO, 11 settembre (Reuters) - Sorgente Res, che ad agosto ha presentato il filing per quotarsi all'Mta con un'Ops, ha archiviato il primo semestre con un utile in calo a 280.000 euro (da 452.000) e un patrimonio netto in discesa a 398.000 euro (da 25,438 milioni del 31 dicembre), prima di una serie di conferimenti di immobili avvenuta a luglio.

E' quanto si legge in una nota della società, dove inoltre si riportano le delibere dell'assemblea straordinaria di luglio, che ha approvato un aumento di capitale pari a circa 162 milioni di euro a servizio dei conferimenti e un aumento tra i 350 e i 600 milioni al servizio dell'offerta, che sarà fortemente diluitivo e darà alla società un flottante consistente.

"I risultati di Sorgente Res al 30 giugno 2014 riflettono una serie di operazioni societarie e di transazioni di finanza straordinaria, atte a preparare la Società per il processo di ammissione alla quotazione", spiega in una nota la società.

