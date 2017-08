Ipo, utile operativo in sem1 per tedesca Zalando (moda online)

BERLINO, 28 agosto (Reuters) - Zalando, numero uno in Europa nella vendita di moda online, ha chiuso il primo semestre con un fatturato in crescita del 29,5% e ha registrato il primo utile operativo della storia, ponendo le basi per un'imminente Ipo.

Zalando, che compete con la britannica Asos e con l'italiana Yoox, ha registrato vendite pari a 1,047 miliardi di euro, mentre l'Ebit si è attestato a 12 milioni di euro rispetto a una perdita operativa di 72 milioni.

Il gruppo tedesco si appresta ad annunciare nella prima metà di settembre i piani per portare in borsa circa il 15% del capitale, un'operazione che, secondo alcune fonti, potrebbe valutare la società circa 6 miliardi di euro.

Rubin Ritter, un membro del consiglio di amministrazione di Zalando, non ha voluto commentare le indiscrezioni sull'Ipo.

L'azienda con sede a Berlino, che ha iniziato a vendere scarpe nel 2008, rivende 1.500 marchi della moda a clienti in quindici paesi.

La crescita delle vendite ha rallentato al 25% nel secondo trimestre dal 35% del primo trimestre, ma, ha sottolineato Ritter, il gruppo sta ancora crescendo più velocemente rispetto al settore dell'e-commerce.

"Siamo ancora relativamente piccoli", ha aggiunto Ritter, "dato che il mercato europeo della moda vale 420 miliardi di euro e abbiamo una quota di mercato dello 0,5%".

Ritter ha detto che Zalando potrebbe eventualmente espandersi nei mercati dell'Europa orientale, anche se non ha piani immediati.

