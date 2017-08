PUNTO 1-Fineco, dividendo generoso in prossimi anni - AD

(Aggiunge dettagli su investimenti in bond Unicredit)

MILANO, 17 giugno (Reuters) - Fineco nei prossimi anni intende distribuire un dividendo generoso e punta a crescere in Italia per linee interne.

E' quanto spiegato dall'amministratore delegato Alessandro Foti durante la conferenza stampa di presentazione dell'offerta pubblica di vendita che porterà la banca a sbarcare in borsa il prossimo 2 luglio.

Unicredit, che al momento controlla il 100% del capitale, metterà in vendita una quota del 30% nell'Ipo, che potrebbe salire al 34,5% nel caso di esercizio della greenshoe.

L'operazione non prevede nessun aumento di capitale.

"Non viene fatto perché Fineco non ne ha bisogno, la società cresce bene ed è un business 'capital light'", ha detto Foti durante la conferenza.

L'AD ha inoltre spiegato che la società non ha adottato una politica dei dividendi per i prossimi anni, ma ritiene che "sia in grado di continuare ad avere una politica nella parte alta, generosa del mercato", nel rispetto dei ratio patrimoniali chiesti dalle autorità di sorveglianza.

La società vede opportunità di crescita per il futuro, soprattutto nei servizi per l'investimento e rigorosamente per linee interne. Escluse acquisizioni e l'espansione in altri paesi.

"Riteniamo più saggio che il focus manageriale dell'azienda resti sull'Italia", ha spiegato Foti.

Nel prospetto informativo dell'Ipo si sottolineano i rischi connessi ai rapporti di natura commerciale e finanziaria tra Fineco e la controllante Unicredit e si mette in evidenza come Fineco impieghi una parte sostanziale della propria raccolta diretta presso la casa madre. Nel dettaglio al 30 aprile 2014 la raccolta diretta a vista, pari a 11,3 miliardi, era investita per circa 8,6 miliardi in obbligazioni Unicredit e per 1,6 miliardi in titoli governativi.

A questo proposito, l'AD ha sottolineato che l'investimento in obbligazioni Unicredit "è la migliore opzione che Fineco ha sul tavolo" e ha spiegato, che se la situazione non cambierà, "Fineco continuerà a investire in titoli senior Unicredit".

