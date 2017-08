Worldline punta a quotare 25-30%, valorizzazione fino a 2,4 mld

PARIGI, 16 giugno (Reuters) - Worldline, società francese specializzata nei sistemi di pagamento online, punta a quotare tra il 25 e il 30% del capitale, con una forchetta di prezzo per l'Ipo tra 16,4 e 20 euro per azione, che attribuisce alla società un 'enterprise value' tra 2 e 2,4 miliardi.

La società, parte della francese Atos, ha spiegato che userà parte dei proventi per ripagare il finanziamento ricevuto da Atos e il resto per crescere, per linee interne ed esterne.

