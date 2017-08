Ipo, francese Coface fissa range prezzo 9,6-11,2 euro per rientro borsa

PARIGI, 16 giugno (Reuters) - Coface, società francese specializzata nell'assicurazione dei crediti controllata da Natixis, ha fissato la forchetta di prezzo indicativa per il ritorno in borsa a Parigi tra 9,6 e 11,2 euro per azione.

L'operazione prevede la vendita di circa 80 milioni di azioni da parte della controllante, che a un valore medio dell'intervallo corrisponde a circa 832 milioni di euro.

E' prevista inoltre una greenshoe pari al 15% dell'offerta.

I libri si chiuderanno il 25 giugno e la quotazione parte il 27.

In Italia, Sace, operante nello stesso settore, potrebbe essere quotata nel contesto del piano di privatizzazioni.

