Agronomia punta a sbarco su Aim, Ipo valorizza società 30-33 mln

MILANO, 4 aprile (Reuters) - Agronomia, società che produce e commercializza insalate pronte all'uso, punta a sbarcare sull'Aim nelle prossime settimane in un'operazione che dovrebbe valorizzare la società tra i 30 e i 33 milioni.

E' quanto emerso dalla presetazione dell'Ipo oggi.

Il flottante, tra il 10 al 25%, deriverà per un massimo del 15% dalla vendita di azioni da parte degli azionisti a investitori istituzionali e per un massimo del 10% da un aumento di capitale da collocarsi presso il pubblico retail. In concomitanza con il collocamento sarà deliberato un prestito obbligazionario fino a 10 milioni di euro.

La società nel 2013 ha fatturato 25,4 milioni e ha regitrato un Ebitda di 3,132 milioni.

Il prezzo di collocamento sarà compreso tra 1 e 1,1 euro per azione.

"Le risorse finanziarie ci aiuteranno a sopportare i progetti di espansione e di sviluppo di nuove tecnologie sia in campo agricolo che industriale", spiega l'AD Guglielmo Alessio in una nota.

La società è assistita da Integrae Sim come Nomad e Sintesi Spa come advisor finanziario.

Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia